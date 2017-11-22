Порошенко ініціює перейменування ВДВ

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у парламенті та позначив як невідкладний законопроект № 7330 про перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська ЗСУ. Дані про це опубліковані на сайті ВРУ.

Зазначається, що Міноборони розробило зміни до законодавства у зв'язку з тим, що через окупацію Росією частини територій України військовослужбовці негативно ставляться до назви ВДВ (високомобільні десантні війська) одночасно з ВДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора.

"Зважаючи на зазначене, вважається за доцільне змінити назву високомобільних десантних військ Збройних Сил України на десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - говориться у пояснювальній записці.

Документ вносить відповідні зміни до законів “Про Збройні сили України”, “Про оборону України” та “Про правовий режим воєнного стану”.

Нагадаємо, що Порошенко призначив Трубу директором Держбюро розслідувань.