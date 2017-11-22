Порошенко підписав закон про судову реформу

Президент України підписав Закон Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Про це повідомила у середу, 22 листопада, прес-служба адміністрації президента.

Цим Законом запроваджуються нові правила судового процесу в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, а також вносяться деякі зміни до правил кримінального процесу.

Норми закону розширюють способи судового захисту та засоби доказування у судовому процесі, забезпечують його відкритість та прозорість, добросовісність користування процесуальними правами, компенсацію судових витрат, розумні строки розгляду справ та правову визначеність, тощо.

Також передбачене запровадження системи "електронного суду", яка спростить комунікацію із судом та зменшить витрати на утримання судової системи.

"Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду", - зазначив Заступник Глави Адміністрації Президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів.

"Це найбільш комплексне реформування процесуального законодавства за останні 26 років", - йдеться у повідомленні.