Порошенко призначив Трубу директором Держбюро розслідувань

Президент України Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба АПУ.

"Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Президент привітав Р.Трубу з цією перемогою під час особистої зустрічі.

"Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - зазначив Порошенко, нагадавши, що згідно з Конституцією, ще з 1996 року прокуратура мала бути позбавлена функцій слідства.

"Я абсолютно переконаний, що Ви маєте забезпечити повну незалежність Державного бюро розслідувань", - додав він.

Порошенко зазначив, що окрім призначення керівника ДБР, конкурсна комісія також рекомендувала кандидатів на посади заступників керівника. "Я сподіваюсь, що конкурсний набір слідчих також забезпечить високий професіоналізм, високу транспарентність, високу незалежність цього органу і кожного із слідчих. Для того, щоб ми могли стверджувати що це є абсолютно новітній формат правоохоронної системи України", - додав він.

Він додав, що створені всі умови для незалежності директора ДБР.

У свою чергу, новопризначений директор ДБР наголосив, що для нього "велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган".

"Головне, щоб в Україні повірили в реалізацію принципу справедливості та невідворотності покарання. І це все можна буде досягнути лише професійною наполегливою роботою, новими методами, а також політичною незаангажованістю", - зазначив Труба.

Нагадаємо, що Конкурсна комісія обрала кандидатуру Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань.