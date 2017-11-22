Посаду шеф-редактора порталу "Телекритика" обійме Марія Хрущак

До команди групи «1+1 медіа» приєдналась Марія Хрущак, яка обійме посаду шеф-редактора інтернет-видання «Телекритика» та відповідатиме за стратегію розвитку й просування порталу.

«Рада приєднатись до команди «Телекритики», видання, яке першим почало досліджувати та аналізувати наш медіапростір. Час ставить перед медіа нові виклики і завдання. «Медіа», в свою чергу, настільки розширили сферу власного впливу і наповнились новими складовими, що сьогодні вони є способом творення інформаційного продукту в самих різних галузях. Впевнена, що наш оновлений формат стане подією для українського інформаційного простору», − прокоментувала Марія Хрущак.

У сфері медіа Марія понад 15 років. Працювала спецкореспондентом в Україні журналу «АртХроника», шеф-редактором журналу «Афіша» та головним редактором журналу «Українська культура». Разом з тим Марія має 10-річний досвід роботи в арт-сфері та є організатором проведення більше 20 кураторських проектів сучасного українського мистецтва в Україні й за кордоном.