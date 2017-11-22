Прем'єр Лівану вирішив поки не подавати у відставку

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі у середу, 22 листопада, заявив, що він відкладе свою відставку. "Сьогодні я представив президенту (Мішелю. - Ред.) Ауну заяву про відставку, але він переконав мене почекати, перш ніж подавати її", - повідомив Харірі.

За його словами, президент країни попросив його відкласти заяву, щоб мати можливість для діалогу щодо її причин.

Згодом, виступаючи перед своїми прихильниками, Харірі заявив: "Я залишаюся з вами, і я залишатимуся з вами, щоби захищати Ліван, стабільність Лівану та арабськість Лівану".

Нагадаємо, що у вівторок, 21 листопада, Харірі повернувся до Бейрута. Прем'єр-міністр був відсутній у Лівані впродовж близько трьох тижнів. 4 листопада він, перебуваючи на території Саудівської Аравії, заявив про свою відставку з посади прем'єра. Підставою він назвав тиск Ірану та підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Президент Аун та лідер "Хезболли" звинуватили Саудівську Аравію в тому, що вона утримує Харірі на своїй території силоміць. Харірі заявив у інтерв'ю власному каналу, що він може покинути Саудівську Аравію в будь-який момент.

Перед поверненням до Лівану Харірі завітав до Кіпру та Єгипту, де зустрівся з місцевими президентами. До того він кілька днів перебував у Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Макрон підкреслював, що запрошення не означає політичного притулку і Харірі досі приймають як прем'єр-міністра Лівану.