Росія в окупованому Криму порушує Женевську Конвенцію 1949 року, - Джемілєв

Російська окупаційна влада грубо порушує Женевську конвенцію 1949 року «Про статус окупованих територій», а кримські татари переживають нині в Криму більший тиск, ніж за радянського режиму.

Про це заявив уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час зустрічі з делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, в якій він узяв участь разом із главою Адміністрації Президента Ігорем Райніним, Про це повідомляє прес-служба АПУ.

«Окупація Криму стала трагедією для сотень тисяч людей, у тому числі і для тих, хто «розмахував прапорами», підтримуючи окупантів. Зараз окупаційна влада провадить репресії проти всіх, хто висловлює свою позицію проти окупації. І особливий трагізм ситуації полягає саме у ставленні окупаційної російської влади до корінного населення Криму - кримських татар, які пережили геноцид і депортацію у 1944 році, і зараз переживають тиск та репресії навіть більші, ніж було за часів радянського режиму", - наголосив Джемілєв.

За його словами, «навіть сьогодні, в ці години, відбуваються обшуки кримських татар у Бахчисараї». Джемілєв підкреслив, що окупаційний російський режим грубо порушує Женевську конвенцію 1949 року «Про статус окупованих територій», застосовуючи «своє законодавство» на окупованій території, що заборонено цим міжнародним документом.

Голова делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи президент конгресу Гудрун Мюслер-Торнстром, у свою чергу, заявила, що вона "глибоко вражена та засмучена ситуацією з правами людини в Криму". За її словами, конгрес володіє інформацією щодо утисків кримських татар та численних порушень прав людини в Криму і уважно стежить за ситуацією в окупованому Росією кримському півострові.

Глава Адміністрації Президента подякував Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи «за чітке і рішуче засудження незаконної анексії Криму». «Ми дуже поважаємо принципову позицію Конгресу щодо Криму під час останньої сесії», - наголосив Райнін.

Нагадаємо, раніше прокурор АРК Гюндуз Мамедов заявив, що прокуратура АРК має намір ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну російську анексію Криму за прикладом Нюрнберзького процесу.