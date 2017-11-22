Серед заручників у ОРДЛО є 10 жінок, - Геращенко

Серед 158 заручників, яких утримують бойовики на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є 10 жінок.

Про це заявила журналістам у кулуарах першого Українського жіночого конгресу перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"Серед 158 заручників, які перебувають на окупованих територіях ОРДО і ОРДЛО і яких утримують бойовики, є 10 жінок", - сказала Геращенко.

За її словами, позицією української влади є те, що "жінки в першу чергу мають бути звільнені з незаконного утримання у цих тюрмах".