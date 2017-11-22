Сеул і Токіо підтримали рішення про зарахування КНДР до списку спонсорів тероризму

Південна Корея та Японія привітали рішення президента США Дональда Трампа щодо повернення КНДР до переліку держав-спонсорів тероризму, заявивши, що це дозволить посилити тиск на Пхеньян з метою денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомляє Reuters.

"Я вітаю і підтримую (визначення), оскільки воно підсилює тиск на Північну Корею", - заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

У МЗС Південної Кореї, у свою чергу, очікують, що цей крок сприятиме мирній денуклеаризації КНДР. У відомстві нагадали, що Сеул разом зі США прагне привести Північну Корею за стіл переговорів, передає Укрінформ.

У Міністерстві закордонних справ Китаю також прокоментували заяву президента США, наголосивши, що сподіваються на те, що усі сторони сприятимуть мирному врегулюванню проблеми на Корейському півострові.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти 13 компаній з Північної Кореї та Китаю.