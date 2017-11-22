Сьогодні почали діяти нові правила переказу коштів, - Нацбанк

Національний банк України удосконалив операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зробивши їх більш прозорими. Регулятор зобов’язав небанківські фінустанови та комерційних агентів банків відкрити в банку окремий рахунок(и) та забезпечити зарахування на нього готівки в гривнях, прийнятої ними для подальшого її переказу. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Ці норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 17.11.2017 № 116.

"Метою прийняття постанови № 116 є посилення контролю за операціями небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу", — наголосили у НБУ.

Регулятор переконаний, що завдяки цьому документові вдасться забезпечити прозорість таких операцій та уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах.

У повідомленні Нацбанку зазначається, що положення постанови узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/2366 про платіжні послуги на внутрішньому ринку у частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках у банках.

“З метою забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій з приймання коштів для подальшого їх переказу, НБУ вніс відповідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Про це йдеться у постанові Правління НБУ від 17.11.2017 № 117", — додали у прес-службі регулятора.

У Нацбанку впевнені, що реалізація норм постанови №117 надасть користувачам можливість отримувати достовірну інформацію щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з приймання коштів небанківськими фінустановами або комерційними агентами банків для подальшого їх переказу за призначенням, з метою прийняття економічних рішень.

Як уточнюють у повідомленні, постанови № 116 та № 117 набирають чинності з 22 листопада 2017 року.