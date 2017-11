США запровадили санкції проти 13 компаній з Північної Кореї та Китаю

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 13 компаній з Північної Кореї та Китаю. Про це повідомляє Reuters.

"Ця ухвала запроваджує додаткові санкції та штрафи щодо Північної Кореї та пов'язаних осіб і підтримує нашу кампанію максимального тиску для ізоляції кривавого режиму", - сказав міністр фінансів Стівен Т. Мнучін.

Зазначається, що це рішення було ухвалене наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп повернув Північну Корею до списку країн-спонсорів тероризму.

До санкційного списку включені китайські компанії Dandong Kehua Economy & Trade Co., Dandong Xianghe Trading Co. і Dandong Hongda Trade Co., які заробили понад $ 750 млн у комбінованій торгівлі з Північною Кореєю. Також у нього ввійшли компанії Sun Sidong та Dandong Dongyuan Industrial Co.

Нові санкції також зачепили кілька північнокорейських компаній, які відправляють працівників у такі країни, як Росія, Польща, Камбоджа та Китай.

Як повідомляється, санкції запроваджені за сприяння в розвитку ядерної програми Північної Кореї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки включать КНДР у перелік країн, які є спонсорами тероризму.