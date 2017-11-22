Toyotа створила оновлену модель робота-помічника, що імітує людей

Компанія Toyota презентує роботизовану модель третього покоління – THR-3. Вже декілька років команда працює над створенням роботів-помічників, тепер презентувала результати своєї діяльності.

В основі конструкції – система дистанційного маневрування. Саме вона дає змогу роботові імітувати рухи людини. Система містить екзоскелет, дисплей, шолом віртуальної реальності, спеціальні рукавиці та низку датчиків, пише Tehnot.

В Toyota планують використовувати 74-кілограмового робота для різних завдань: будівництва, пошуку постраждалих після стихійних лих і навіть для освоєння космосу.

THR-3 базується на попередніх розробках. В Toyota мають намір розробити дружелюбних роботів-помічників, що можуть зокрема забезпечити кращу мобільність для людей похилого віку. Розробники сподіваються, що платформу THR-3 можна буде використати для створення більш досконалих і надійних роботів.