У центрі Львова знайшли єврейські надгробки, якими був замощений двір

У львівському внутрішньому дворику будинку на площі Галицькій, 15 сьогодні розпочали розкопувати та вилучати єврейські надгробки. Роботи проводить львівський волонтерський центр при Всеукраїнському благодійному єврейському фонді «Хасед-Ар’є».

За словами пошуковців, їм надійшла інформація, що усе подвір’я замощене мацевами - єврейськими надгробками у формі вертикальної кам'яної плити. Перші надгробки вони знайшли і почали вилучати на вході до підвального приміщення котельні. Ними був вимощений спуск до неї. На деяких із них чітко можна побачити написи на івриті та зображення зірки Давида. Загалом волонтери припускають, що у дворі може бути близько сотні мацев.

Наразі не відомо з якого цвинтаря були взяті ці надгробки. Після їх вилучення пошуковці мають їх сфотографувати, перекласти надписи та встановити дати та походження мацев. Після цього їх буде доставлено на Янівський цвинтар.

Єврейські надгробки вандальськи використовувати почали німці в часи Другої світової війни. Ними замощували вулиці, площі, клали доріжки. Після них цю «традицію» продовжила радянська влада. Зокрема у Львові так було повністю знищено два єврейські кладовища. Знайдені мацеви, за словами пошуковців, використала для замощення двору саме радянська влада.

«Відомо, що нацисти з дорогого каміння стирали написи і використовували їх для своїх меморіальних цілей. А кам’яними вистилали вулиці і площі. Те ж саме робила радянська влада. Навіть в цоколь пам’ятника Леніну вмурувала єврейські мацеви... Здається, ми нарешті на правильному шляху», – зазначив історик Василь Расевич у Facebook.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора