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У Фінляндії хочуть включити збір грибів до національної культурної спадщини

22 листопада, 2017 - 15:14
Фото з відкритих джерел

У Фінляндії державне Музейне відомство підготувало список, що складається з 52 об'єктів національної культурної спадщини, серед яких фінське танго та збір грибів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.fi.

За даними видання, найближчим часом міністр культури Фінляндії вибере з них найбільш відповідні об'єкти для остаточного затвердження.

Пізніше ці об'єкти можуть бути представлені Юнеско для внесення в список шедеврів нематеріальної спадщини людства.

Повідомляється, що Державне музейне відомство внесло до списку національної культурної спадщини наступні об'єкти: відвідування могил на Різдво, сауну, фінське танго, збір грибів, право кожної людини на вільне пересування на природі та інші. Повний список національного культурного надбання Фінляндії доступний за посиланням.

Заявку в Юнеско можна подавати раз на рік і кожна країна може представляти тільки по одному національному шедевру щорічно.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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