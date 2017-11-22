У Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський

Стало відомо про смерть знаменитого оперного російського співака Дмитра Хворостовскього. Виконавця не стало у 55 років. Він помер у Лондоні, пише ТСН.

"У мене інформація від моєї поетеси Лілії Виноградової, яка з ним дуже була близька і яка була там з ним. Вона мені написала, що він помер о 3:36 ранку за лондонським часом", - написав у Twitter співак Дмитро Маліков.

Згодом інформацію про смерть Хворостовського в Лондоні ТАСС підтвердив агент співака.

Нагадаємо, Дмитро Хворостовський протягом останніх років свого життя мешкав у Лондоні. Наприкінці червня 2015-го у Хворостовського виявили пухлину головного мозку.

Хворостовський був одним з найвідоміших оперних співаків в Росії і світі. Він, зокрема, виступав в нью-йоркській Метрополітен Опера, лондонській Королівській опері Ковент-Гарден, міланській Ла-Скала, Віденській та Берлінській державних операх, Маріїнському театрі Санкт-Петербурга та інших престижних оперних сценах. Він записав понад 40 дисків.