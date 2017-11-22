У Луганську з’явились військова техніка і озброєні люди з білими пов'язками, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і далі фіксує присутність військових машин і невстановлених озброєних людей у центрі Луганська.

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ у Facebook.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) продовжує фіксувати наявність машин військового типу та присутність невстановлених озброєних осіб (у багатьох із них білі нарукавні пов’язки та приховані обличчя) у центрі міста Луганськ", - йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів, ситуація в місті загалом спокійна.

"Утім, команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова та Радянської", - повідомили у Місії.

Зазначається, що перший заступник голови СММ ОБСЄ прибув до Луганська, щоб приєднатися до своїх колег, які здійснюють моніторинг ситуації.