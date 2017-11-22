У Львові відкрилася виставка ліногравюри останнього десятиліття

Сьогодні, 22 листопада, у галереї Львівської національної академії мистецтв відбулося відкриття виставки станкової графіки. Ця виставка присвячена одній із найпопулярніших технік високого друку – ліногравюрі.

За словами організаторів, проект репрезентує певний зріз розвитку львівської школи графіки за останнє десятиліття у контексті розвитку та популяризації класичної техніки ліногравюри, її значення у навчально-творчому процесі та вихованні творчих особистостей.

У двох просторих залах для огляду відвідувачам представлено кілька десятків унікальних робіт. Усі вони виконані молодим поколінням митців, випускниками та студентами кафедри графічного дизайну ЛНАМ. Ці ліногравюри були виконані у рамках навчального процесу протягом 1998-2007 років. Деякі із робіт представлені як самостійні мистецькі твори, інші виконані у рамках комплексних дизайнерських завдань.

«Класичні техніки графіки передбачають дуже великий відсоток фізичної близькості митця до інструментів - довготривале різьблення на лінолеумі, затирання фарби, друк. Таким чином художник продукує не тільки зображення, але і передає власну енергію роботі, надаючи їй особливого, когнітивного сенсу. Графічні твори - це безсловесні фоліанти, і в свою чергу саме рукописи подарували їм життя», - розповіли організатори під час відкриття виставки.

Триватиме виставка до 15 грудня.

Довідка «Дня»

Ліногравюра (від лінолеум і гравюра) — опукла гравюра, створювана вирізуванням малюнка на лінолеумі. Щодо техніки та художніх засобів подібна до ксилографії, гравюрі на дереві, яка виникла в Китаї не пізніше VI століття. Виникла на початку 20 століття. Найвідоміші майстри ліногравюри в Україні — Олена Кульчицька, Олександр Пащенко, Валентин Литвиненко, В. Левицький, Іван Селіванов, Олексій Фіщенко, Георгій Якутович та ін. У галузі ліногравюри також працював видатний український художник 1930-х років Сергій Конончук.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора