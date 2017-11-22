У Міноборони та ЗСУ служать 20% жінок, - Полторак

Через бойові дії в АТО пройшло 6 тис. жінок, 107 з них отримали державні нагороди, 3 тис. отримали нагороди від міністра оборони і Генерального штабу. Трьох жінок нагороджено посмертно. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак на Першому українському жіночому конгресі у Києві, передає кореспондент 112.ua.

За його словами, 55 тис. жінок служать у Міноборони та ЗСУ. Це 20 відсотків від усього війська.

"Україна прийняла стратегічний оборонний бюлетень. Відношення до жінок-військовослужбовиць у нас на першому плані. Чи багато це – 20%? Я скажу, що в армії має служити стільки жінок, скільки бажає. І ми маємо створити відповідні для них умови", - зазначив міністр.

Він додав, що бойові посади сержантського і старшинського складу, які раніше не передбачалися для жінок, зараз для них доступні.

"У дівчат після школи є можливість вступити до військових навчальних закладів. Так, є менталітет на місцях, своєрідне ставлення, але дівчата доводять своїм бажанням вчитися і служити. Ми повинні забезпечити їх формою одягу, побутовими умовами, гарантувати рівні можливості. І ми знаємо, як це зробити, у мене є бачення, як можна вирішити цю проблему. Я прибічник рівних відношень і справедливості. Жінка в армії – це успіх майбутніх ЗСУ", - запевнив Степан Полторак.

На питання про постанову з 1999 року, яка обмежує вступ до військових ліцеїв дівчат, Полторак заявив, що готовий виступити ініціатором скасування цього документа: "Я думаю, що це питання до Міністерства освіти, оскільки військові ліцеї підпорядковуються їм, але як міністр оборони я підтримую і можу виступити ініціатором цього скасування".

Степана Полторака запитали також про його ставлення до запровадження посади радника з гендерних питань при міністерстві. "Радників у міністерстві 65 – це тільки радники з країн альянсу. Я за те, щоб у мене заступником була жінка, а радників у мене достатньо", - сказав він.