У НАЗК заявили, що не складали протокол про корупцію керівника НАБУ

Керівництво НАЗК заявило про те, що не складало протокол про корупцію керівника НАБУ Артема Ситника. Про це заявила журналістам очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, повідомляє Еспресо.TV.

Вона нагадала, що НАБУ розповсюдило на своєму сайті інформацію про те, що Агентство склало адміністративний протокол щодо корупції Ситника через конфлікт інтересів.

"Хто цей протокол взагалі бачив? Якщо опублікувалася інформація, яка викладена в запиті, це жодним чином не стосується протоколу. Але всі підхопили цю ідею і почали говорити, що з'явився протокол про корупцію. Не було взагалі цього протоколу", - наголосила Корчак.

Вона додала, що у тому разі, якщо НАЗК складає протокол, то воно нічого не вирішує, а скеровує його до суду, де вже і розглядаються такі справи.