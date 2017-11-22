У Празі презентували чеськомовну книгу "Російська агресія проти України"

У Бібліотеці Вацлава Гавела у Празі у вівторок відбулась презентація чеськомовної книги "Російська агресія проти України", присвяченої комплексному аналізу російсько-українського конфлікту.Книга стала результатом роботи спільного наукового проекту Інституту міжнародних досліджень Карлового університету, в якому взяли участь 16 авторів, передає Укрінформ.

"Ця книга – перше синтетичне наукове дослідження, узагальнення проблематики російсько-української війни чеською мовою в Чеській Республіці", - заявив керівник авторського колективу Ян Шир з Інституту міжнародних досліджень, Факультет соціальних наук Карлового університету.

За його словами, автори роботи ставили перед собою два головних завдання: “пролити світло поза лаштунки путінської агресії та зробити аналіз розвитку ситуації в Україні після 2014 року на фоні конфлікту з Росією”.

"Чехія з 2014 року знаходиться у самому епіцентрі російських операцій з посилення впливу та дезінформації в Європі, які супроводжують гібридну війну Росії проти України. Тим самим Кремль намагається порушити єдність західних країн з підтримки України. Росіяни використовують у Чехії весь арсенал засобів впливу, починаючи з корупції політичних еліт та втручання у виборчі процеси, через підтримку антисистемних елементів, зокрема, праворадикалів та екстремістських течій, до масованої інформаційної присутності в чеському інформаційному просторі", - заявив чеський дослідник.

Водночас, додав Ян Шир, громадський дискурс про Україну в Чехії - “все, що завгодно, але не факти”. “Тому ми й вирішили написати книгу, щоб закласти основу для аргументованої дискусії про чеські інтереси у подіях, які відбуваються далеко від наших кордонів”, - зазначив він.

Серед інших чеських авторів книги є, зокрема, провідні експерти з Карлового університету Карел Свобода та Любош Швец.

Український погляд на геополітичні та історичні корені російської агресії проти України в книзі представив заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (Київ) Михайло Самусь. Відомий російський незалежний експерт Юрій Федоров зробив свій внесок до книги, проаналізувавши суть російської “гібридної” операції для окупації Донбасу.

Самусь зазначив, що “Російська агресія проти України” є першою науковою книгою, виданою в країнах ЄС, яка системно аналізує російсько-український конфлікт.

Книга була надрукована видавництвом Karolinum Карлового університету в Празі.