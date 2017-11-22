У Тбілісі правоохоронці затримали підозрюваних у тероризмі, спецоперацію завершено

У Тбілісі була завершена спецоперація із затримання підозрюваних у тероризмі чоловіків, повідомляє телеканал "Руставі 2".

Затриманими виявилися троє чоловіків-іноземців, їх підозрюють у співпраці з терористичними організаціями. Операція тривала близько 17 годин, а правоохоронці кілька разів намагалися штурмувати будівлю. Очевидці повідомляли про періодичні вибухи і двосторонню стрілянину. Один з підозрюваних був затриманий майже одразу, ще двоє "відстрілювалися".

Чоловіки ховалися від спецслужб у багатоквартирному житловому будинку на проспекті Габріеля Салая. Для проведення операції було залучено додаткові сили поліції та спецпідрозділів, а також кілька бронемашин. Було проведено евакуацію мешканців будинку.

Ще на початку операції всім чоловікам було запропоновано здатися, але вони відмовилися, відкрили стрілянину і почали кидати гранати.

Крім цього, ЗМІ повідомляли, що зранку допитували власника квартири, яку орендували підозрювані. Це 26-річний Аслан Жабраелов, який живе в селі Дуїсі і працює на автозаправній станції "Сокар" в Ахметі. За інформацією видання "Грузія онлайн", на прохання брата дружини він здав житло в оренду, не поцікавившись особами мешканців.

Місцеві видання ще повідомляли, що було припинено заняття в трьох дитячих садках і в загальноосвітній школі. Відомо, що в ході перестрілки був убитий один зі спецназівців. Він був поранений у голову і помер у лікарні. За деякими даними, є ще двоє поранених серед правоохоронців, але на даний момент ця інформація офіційно не підтверджена.

Зараз на місці події працюють слідчі і криміналісти, всі додаткові сили і техніку відведено.