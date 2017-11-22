У Тбілісі спецслужби проводять антитерористичну операцію, є загиблі

У Тбілісі служба державної безпеки проводить антитерористичну операцію, повідомляють грузинські ЗМІ.

За наявною інформацією, спецслужби намагаються затримати двох іноземних громадян, які підозрюються у зв'язках з терористичними організаціями. Операція була розпочата о 5:00 ранку за місцевим часом і триває досі.

Підозрювані сховалися в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Габріела Салоса в Ісанському районі. За версією одних ЗМІ, вони знаходяться на третьому поверсі, за версією інших - на шостому. Як пише "Грузія Онлайн", близько 10:30 у будинку стався вибух, а з вікон однієї з квартир повалив густий дим. Також всю ніч були чутні вибухи гранат і постріли.

Спецслужби заблокували вхід в кілька корпусів будинку, а жителів евакуювали. Один зі спецназівців був поранений в ході перестрілки в голову і він помер у лікарні після операції. Крім цього, повідомляється ще про двох поранених, проте офіційного підтвердження цьому немає.

За останніми даними телекомпанії "Руставі 2", на вулицю був виставлений броньований автомобіль "Кобра", правоохоронці просять громадян покинути район. Також були залучені додаткові поліцейські сили.

Як повідомляє телекомпанія з посиланням на службу держбезпеки, один підозрюваний вже затриманий. Відзначається, що іноземцям було запропоновано здатися, але вони відмовилися, а потім відкрили вогонь з автоматів і кидали гранати.