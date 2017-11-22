У топ-20 найбільш успішних корпорацій України увійшли три IT-компанії

В першу двадцятку рейтингу «Топ-100 кращих компаній України за фінансовими показниками», вперше увійшли відразу три IT-компанії: EPAM Systems, «Infopulse Україна» і «GlobalLogic Україна». Рейтинг уклало офіційне видання Держфінслужби «Вісник», інформує AIN.UA.

Як повідомляється, комерційні дані компаній не відкриваються, однак досить примітним є сам факт потрапляння компаній, що надають IT-послуги, на один рівень з великими економічними гігантами зокрема, «Нафтогазвидобування», «Дарниця».

Рейтинг складений на підставі аналізу фінансової звітності за підсумками 2016 року. Його учасниками стали компанії обсяг доходу яких за останні 4 квартали перевищив 1 млрд грн., або загальна сума платежів до держбюджету України перевищила 20 млн грн.

Укладачі рейтингу відзначають, що аналізували саме показники фінансового стану компаній, оскільки вони є головним індикатором ефективності управління і охоплюють такі життєво необхідні для бізнесу показники, як забезпеченість компанії фінансовими ресурсами для ведення бізнесу, доцільність розміщення цих ресурсів і ефективність їх використання в фінансових взаєминах з іншими учасниками ринку.

Видання зауважує, що аналітики оцінювали окремі компанії, а не фінансові групи, холдинги або групи компаній.

У цьому рейтингу компанія EPAM Systems з результатом (96,23 бали) зайняла друге місце, поступившись лише ПрАТ «Нафтогазвидобування» (97,44) . «Infopulse Україна» - одинадцяте (90,41), а «GlobalLogic Україна» - вісімнадцяте місце (89,40 бала).

Місце компанії в рейтингу визначали за трьома показниками: платоспроможність, фінансова стійкість і прибутковість. Компанії з негативними показниками платоспроможності були виключені з рейтингу.