У Вашингтоні відреагували на заяву про замороження зв’язків із Палестиною

В адміністрації Трампа сьогодні відреагували на заяву Палестинської адміністрації про намір заморозити контакти з Сполученими Штатами у відповідь на погрозу Вашингтона закрити палату офісу визволення Палестини, пише газета The Times of Israel.

"На наш погляд, зв'язок не можна назвати замороженим", - заявила репортерам представниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

"У нас ще будуть розмови з цього приводу, - зазначила вона. "Ми спілкуємося з палестинськими офіційними особами щодо статусу офісу Офіційного бюро в Вашингтоні".

Телеканалу Al Jazeera представник Організації визволення Палестини сказав, що рішення про заморожування контактів з США є "відповіддю на плани щодо закриття офісу ОВП у Вашингтоні". Він підтвердив, що отримав інструкції від президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса "щодо закриття всіх ліній зв'язку з американцями".

Палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малкі заявив AFP у вівторок, що звільнивши з посад людей, які займались підтримкою відносин зі США, вони “заморожують всі зустрічі, роблять це офіційно".

На вихідних у Державному секретаріаті повідомили, що постійне представництво Організації визволення Палестини закриють, оскільки палестинці порушили американський закон, який забороняє переслідувати ізраїльтян у Міжнародному кримінальному суді.