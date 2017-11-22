У Вінниці презентували книгу про сакральну архітектуру Поділля, Східної Волині та Київщини

Презентація першого повноцінного перевидання пам’яткознавчих праць видатного українського мистецтвознавця Григорія Павлуцького «Дерев’яні та муровані храми України» відбулася сьогодні у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Видання підготував до друку харківський видавець і культуролог Олександр Савчук. Розповідає, що книга об’єднала дві класичні праці професора Павлуцького: «Старожитності України. Дерев’яні та муровані храми» (1905 року) та «Бароко України» (1911 року), що стали першими серйозними дослідженнями в галузі української сакральної архітектури і територіально охоплюють Поділля, Східну Волинь, Київщину та Київ.

«Григорій Павлуцький першим почав досліджувати українську сакральну архітектуру. Його праці стали мистецтвознавчими дослідженнями української дерев’яної та мурованої архітектури й охопили визначні пам’ятки українського храмового будівництва, – каже Олександр Савчук. – «Дерев’яні та муровані храми України» – це п’ята книга в нашій серії, яка присвячена сакральній українській архітектурі. Попередні презентували храми Лівобережної України, Слобожанщини, Полтавщини та Галичини. Тепер має дослідження святинь Поділля, Київщини і частково Волині. Сакральна архітектура – це одне з найбільших надбань української культури. Це без перебільшення явище світового рівня. На жаль, більшість храмів були зруйновані у 20-30 роках минулого століття, переважно йдеться про дерев’яну архітектуру, яка не збереглася, але ми маємо їхні описи, зображення, креслення і відновлення цієї духовність в нашій історичній пам’яті є дуже важливим. В архітектурі зберігається певний код краси українців і естетичний потенціал, про який необхідно знати».

Книга видана у твердій оправі на крейдованому папері, оснащена сучасними пам’яткознавчими анотаціями з кольоровими ілюстраціями, а також містить іменний та предметно-географічний покажчики, які дозволяють легко орієнтуватися у великій кількості представлених пам’яток.

Книга буде корисна не лише для істориків чи архітекторів. За словами видавця, вона орієнтована на широке коло читачів, які прагнуть сформувати широкі світоглядні орієнтирів, мають проукраїнські переконання та погляди.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора