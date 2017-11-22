Україна готова до біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску, - МВС

Україна повністю готова знімати біометричні дані на прикордонних пунктах пропуску. Про це на міжнародній конференції з кримінально-процесуальним кодексом заявив заступник глави МВС Вадим Троян, передає Еспресо.TV.

За його словами, в Україні є понад 200 пунктів, оснащених необхідним обладнанням.

Троян розповів, що українська сторона обговорювала з США та місією ЄС можливість розміщення українських прикордонників на кожні 20 км кордону з Росією. Наразі на кордоні з Росією українські прикордонники є на кожні 80 км.

Нагадаємо, нещодавно Клімкін заявив про необхідність ввести біометричний візовий режим для громадян Росії.