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Україна готова до біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску, - МВС

22 листопада, 2017 - 14:51

Україна повністю готова знімати біометричні дані на прикордонних пунктах пропуску. Про це на міжнародній конференції з кримінально-процесуальним кодексом заявив заступник глави МВС Вадим Троян, передає Еспресо.TV.

За його словами, в Україні є понад 200 пунктів, оснащених необхідним обладнанням.

Троян розповів, що українська сторона обговорювала з США та місією ЄС можливість розміщення українських прикордонників на кожні 20 км кордону з Росією. Наразі на кордоні з Росією українські прикордонники є на кожні 80 км.

Нагадаємо, нещодавно Клімкін заявив про необхідність ввести біометричний візовий режим для громадян Росії.

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