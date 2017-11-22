Україна отримає 2,8 млн євро на гуманітарні проекти від Німеччини

Уряд Німеччини виділить 2,8 мільйона євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні.

Про це повідомляє прес-центр німецького посольства в Україні, передає "Європейська правда".

Зокрема, ці гроші для організації виділять в 2018-2019 роках. Тим часом у 2016 і 2017 роках на роботу ADRA пішло 1,8 мільйон євро.

Гроші підуть на допомогу найбільш постраждалим особам вздовж контактної лінії на Донбасі, зокрема багатьом внутрішнім переселенцям. Серед них люди похилого віку, люди з інвалідністю, одинокі матері/ батьки та багатодітні сім'ї.

"ADRA надає термінову допомогу з утеплювального аварійного ремонту і теплоізоляції житла, постачає пальне на зиму та організовує забезпечення чистою питною водою та гігієнічними наборами, зокрема, людей, що перетинають контактну лінію і мають подовгу стояти в чергах", - розповіли в посольстві.