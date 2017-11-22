Україна зібрала доказову базу проти РФ для Міжнародного кримінального суду в Гаазі, - СБУ

У Службі безпеки України заявили, що зібрали доказову базу про порушення прав людини в окупованому РФ Криму для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Під час досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували всі виявлені обставини порушення основних прав і свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод і конвенцій", - повідомили у СБУ.

Крім того, з боку Росії зафіксовано дискримінацію громадян України за етнічними та релігійними ознаками.

Під час розслідування було також встановлено, що окупаційна влада незаконно захопила і присвоїла собі земельні ділянки, нерухомість та інше майно.

"Вони нібито прийняли рішення про так звану націоналізацію майна, яке належало Україні... За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, прокуратура підготувала перше інформаційне повідомлення, яке буде направлено до Міжнародного кримінального суду", - додали у відомстві.