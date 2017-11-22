Уряд Британії зарезервував 3 млрд фунтів на підготовку до Brexit

Уряд Британії зарезервував на найближчі два роки 3 млрд фунтів стерлінгів на підготовку виходу країни з ЄС.

Про це заявив міністр фінансів Британії Філіп Хеммонд, повідомляє ЄП з посиланням на The Independent.

"Хоча ми прагнемо досягнути глибокого та особливого партнерства (з ЄС), ми маємо переконатися, що країна готова до всіх можливих результатів", - зазначив він.

"Ми вже вклали близько 700 млн фунтів стерлінгів у підготовку Brexit, і сьогодні я резервую в наступні два роки ще 3 мільярди фунтів стерлінгів, і я готовий виділити додаткові суми, якщо і коли це буде потрібно", - додав Хеммонд.

За його словами, переговори щодо Brexit наближаються до критичної фази і найкращий спосіб забезпечити впевненість у завтрашньому дні для британців і бізнесу – досягти прогресу у торговельних переговорах.