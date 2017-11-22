В ОБСЄ показали фото військової колони, яка йшла до Луганська

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову колону, яка рухалася до окупованого Луганська. Про це йдеться у повідомленні прес-служби моніторингової місії у Facebook.

"У Луганську Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала наявність машин військового типу і присутність озброєних осіб навколо будівлі, де раніше було розміщене управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, патруль СММ зафіксував колону машин у складі щонайменше 6 вантажівок військового типу, 2 бронетранспортерів, 1 встановленої зенітної установки (ЗУ-23), а також понад 20 цивільних автомобілів без номерних знаків щонайменше з 50 озброєними особами на автошляху поблизу Дебальцевого Донецької області.

Подібна (ймовірно, та ж сама) колона, що рухалася в напрямку Луганська, була згодом зафіксована іншим патрулем СММ у с. Весела Тарасівка (15 км на захід від Луганська). Раніше у мережі оприлюднили відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.