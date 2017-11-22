В Ужгородському замку відкрили нову експозицію історії Закарпаття

У вівторок, 21 листопада, в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Тиводара Легоцького урочисто презентували експозицію «Історія Закарпаття від VIII-го ст. до 1920 р.». Захід відбувся за участі голови Закарпатської облради Михайла Рівіса, народного депутата України Василя Брензовича, Держсекретаря уряду Угорщини Потапа Арпада Яноша, уповноваженого уряду Угорщини Іштвана Грежі, Генерального консула УР в м. Ужгород Йожефа Бугайла, науковців, представників громадськості та ЗМІ. На початку цього року ужгородські музейники ініціювали створення нової експозиції, що відображає історію Закарпаття від VIII-го ст. до Першої світової війни та реконструкцію цілком зруйнованої зали замку. Ініціатива була підтримана Управлінням уряду Угорщини з питань гармонійної співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою та Закарпатською областей, яке 12 червня 2017 року підписало меморандум із Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм ім. Т. Легоцького про реалізацію проекту, а уряд Угорщини виділив для цих потреб майже 10 мільйонів гривень.

У вітальному слові директор музею Василь Шеба зазначив, що це - перша за останні 70 років повноцінна постійно діюча виставка експонатів-оригіналів, 90% яких досі зберігалися у підвалах музею. Майже за два місяці було повністю реконструйовано чотири зали замку площею 500 кв. м. та створено інтерактивну сучасну складову експозиції, яка не тільки відображає певний період історію краю, але й створює позитивні культурні враження для відвідувачів, - наголосив В. Шеба.

Представники угорської сторони зазначали, що нинішня виставка засвідчує спільність історії, культури та духовності між нашими народами. Іштван Грежа, зокрема, акцентував, що «експозиція є підтвердженням того, що українці та угорці можуть мирно співіснувати та берегти й примножувати спільні сторінки історії».

Слова вдячності угорському уряду висловив голова Закарпатської облради М.Рівіс, який зазначив, що «тепер наші діти, мешканці краю, туристи, які відвідуватимуть цю виставку, переконаються в тому, що на Закарпатті не було суперечностей між національними меншинами, які століттями жили однією мовою – взаємоповаги, в мирі та злагоді».

Василь Ільницький, Ужгород. Фото автора