В Японії анонсували зречення від престолу імператора Акіхіто

1 грудня відбудеться засідання комісії зі зречення від престолу 83-річного імператора Японії Акіхіто. Про це заявив генеральний секретар японського уряду Есіхіде Суга, повідомляє газета The Japan Times.

За його словами, до комісії входить 10 осіб, включаючи прем'єр-міністра Сіндзо Абе, верховного суддю, голову управління Імператорського дому Японії і двох членів імператорської сім'ї.

Суга зазначив, що в ході засідання члени комісії обговорять те, як буде реалізовано зречення імператора. Також комісія планує затвердити точну дату зречення Акіхіто. За даними джерел газети в урядових колах, Акіхіто відмовиться від престолу 30 квітня 2019 року.

У кінці жовтня джерела газети Asahi Shimbun повідомляли, що зречення Акіхіто відбудеться 31 березня 2019 року. Його місце 1 квітня займе 57-річний кронпринц Нарухіто. Відповідно до законів Японії, імператор може покинути престол тільки зі своєю смертю, але для Акіхіто зробили виняток. За його словами, він прийняв рішення залишити трон через похилий вік, передає Інтерфакс.

Зречення японського імператора від престолу стане першим за останні 200 років. Акіхіто є 125-м імператором Японії, старшим сином імператора Хірохіто, за якого країна брала участь у Другій світовій війні. Інтронізація Акіхіто відбулася в 1989 р. після смерті Хірохіто.

Останнім імператором, що зрікся престолу, був Кокаку, який правив Японією на рубежі XVIII-XIX століть. У 1817 році він зрікся на користь свого сина. Зазнавши поразки в роки Другої світової війни, влада японських імператорів була обмежена. У сучасній Японії він є формальним главою держави, а також національним духовним лідером.