В Європарламенті узгодили нові правила фінансування політичних партій

Комітет Європарламенту з конституційних затвердив зміну правил використання бюджетних коштів для фінансування європейських політичних партій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄП, пише Європейська правда.

Європарламентарі посилили зв'язок між європейськими та національними політичними партіями, вимагаючи від національних партій відображати логотип та політичний маніфест їхньої афільованої європейської партії на своїх веб-сайтах.

Це повинно бути зроблено більшістю учасників, як мінімум за 12 місяців до подання заявки на фінансування.

Щоб забезпечити більш тісний зв'язок між сумою грошей, доступною для європейської партії, та фактичним представництвом виборців, депутати пропонують скоротити частку фінансування, яка в даний час виділяється всім європейським партіям з 15 до 10%.

Решта 90% повинні розподілятися пропорційно до партійної частки обраних депутатів.

Серед інших змін – окремі особи вже не можуть створити європейську партію - це може зробити лише партія. Це зроблено для того, щоб уникнути створення окремими членами національних партій різних європейських партій і таким чином максимізації доступу до державних коштів.

Рішення комітету мають узгодити міністри ЄС після чого його проголосують у Європарламенті.