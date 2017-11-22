Влада Києва підписала угоду з китайцями про будівництво четвертої гілки метро на Троєщіну

Столична влада підписала угоду про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві з китайським консорціумом, до якого входять компанії China Railway International Group та China Pacific Construction Group. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми підписали угоду про співпрацю з представниками компанцій China Railway International Group та China Pacific Construction Group і ця угода означає, що це інвестиція і реалізація роботи 4-ої гілки Київського метрополітену, яка з'єднає два берега з Жулян до Троєщини через Подільсько-Воскресенський міст. Ця гілка повинна бути побудована протягом 4, максимум 5 років", - сказав Кличко.

За його словами, кошторис цього проекту приблизно 2 млрд доларів. "Довжина цієї гілки - 18 кілометрів. Планується побудувати 13 станцій метро. Це найбільший інвестиційний проект, який реалізується в місті Києві за останні роки. Ці корпорації мають великий досвід реалізації таких великих проектів. Я сподіваюся, що протягом наступних двох тижнів ми вже зможемо вийти на остаточний контракт, підписання якого стане відліком, що проект стартував", - підкреслив столичний мер.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, що у столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.