ЄС і НАТО вітають вирок Младичу

У Євросоюзі і НАТО вважають справедливим вирок Міжнародного кримінального трибуналу ООН по колишній Югославії, винесений екс-командувачу армії боснійських сербів Ратко Младичу.

Про це йдеться в оприлюднених у середу заявах організацій, повідомляє Укрінформ.

"Забезпечення справедливості і боротьба з безкарністю за скоєння найбільш жахливих злочинів є основоположним обов’язком людства", - наголосили в ЄС, відзначивши, що повною мірою поважають таке рішення суду.

У свою чергу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також привітав рішення суду.

"Це засвідчує, що верховенство права діє, і винні притягуються до відповідальності", - заявив глава Альянсу.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії засудив екс-командувача армії боснійських сербів Младича до довічного ув'язнення, визнавши його винним у геноциді і злочинах проти людяності.