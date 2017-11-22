За день бойовики 2 рази обстріляли позиції сил АТО

Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 2 обстріли позицій Збройних сил України у зоні проведення АТО.

Про це передає прес-центр штабу АТО.

“Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовано 2 обстріли оборонних укріплень українських захисників. Обидва порушення режиму "Тиша" відбулися на Луганському напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією прес-центру, до обіду ворог з гранатометів обстріляв підступи до Катеринівки, а у післяобідню пору з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї оборонців Кримського.

У штабі АТО зазначили, що попри зменшення кількості та інтенсивності обстрілів із вини російсько-окупаційних військ, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін немає.