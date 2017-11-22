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За добу бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, - штаб

22 листопада, 2017 - 08:47
Фото Миколи Тимченка, "День"

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи дев’ять разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики вдарили зі 152 мм артилерії поблизу Луганського. По оборонних укріпленнях неподалік Новолуганського та Лозового терористи вели вогонь з 82 мм мінометів. Позиції біля Кримського були обстріляні зі стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Новолуганського – з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку поблизу Павлополя бойовики випустили дві міни калібру 120 мм, а також застосували гранатомети. З піхотного озброєння бойовики обстріляли українські позиції в районі Авдіївки.

Джерело: День
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