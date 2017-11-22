Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій через загострення в ОРЛО, – Порошенко

Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення у звязку з загостренням ситуації в окремих районах Луганської області. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час позачергового засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України, передає прес-служба Глави держави.

"У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення", – наголосив президент.

Під час засіданні Воєнного кабінету Порошенку доповіли про незаконний перетин російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області.

Нагадаємо, 21 листопада центр окупованого Луганська заблокували люди у військовій формі з автоматами і бронетранспортером, які, за повідомленнями сепаратистів, не мали ніякого відношення до їх угруповань. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький відправив у відставку "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета, однак Корнет відмовився підкорятися цьому наказу.