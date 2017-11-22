Зеркаль: Вирок Младічу доводить, що буде покарання за агресію на Донбасі та в Криму

Заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль вважає, що сьогоднішній вирок міжнародного суду Ратко Младічу доводить, що з часом покарання буде також за агресію на Донбасі та в Криму.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеркаль, цей тиждень особливий не тільки для українців, а й для тисяч сімей постраждалих від воєнних злочинів, вчинених Ратко Младічем, вирок якому винесено сьогодні в Гаазі.

"Міжнародні суди, хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А значить будуть покарані і ті агресори, які вчиняли їх у Криму і на Донбасі. Так це довгі 20 років на розшук, формування обвинувачення і на винесення вироку. За злочини, які зруйнували життя тисяч людей. І жодного розкаяння в очах злочинця. А отже ще довше триватиме пошук примирення. Проте без справедливого суду, як довго він би не тривав, мир і примирення неможливі", - вважає Зеркаль.

Вона підкреслила, що не важливо як складно і як довго добиватися відповідальності за вчинене у Міжнародному Суді ООН, Міжнародному Кримінальному Суді, Європейському Суді з прав людини. Це треба робити для того, щоб в пам’яті людства чітко було зафіксовано, хто і які злочини вчинив.