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ЗСУ готові до будь-якого розвитку ситуації в Луганську, - Полторак

22 листопада, 2017 - 17:10
Фото Reuters

Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку ситуації на Луганському напрямку у зоні проведення АТО.

Про це заявив журналістам міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє Укрінформ.

"Ми розглянули ситуацію, яка склалася в Луганську. Також ми доповіли про стан справ у Збройних Силах України, про готовність армії до будь-якого розвитку ситуації", - заявив Полторак, коментуючи засідання Воєнного кабінету РНБО.

Міністр оборони наголосив, що ЗСУ будуть адекватно реагувати у випадку загострення обстановки на Луганському напрямку.

Нагадаємо, що Клімкін назвав конфлікт між ватажками "ЛНР" ворожнечею між російськими спецслужбами.

Джерело: Укрінформ
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