Актор Г’ю Лорі став кавалером ордена Британської імперії

Британський актор Джеймс Г’ю Келам Лорі став кавалером ордена Британської імперії.

Про це повідомляє ВВС.

Нагороду йому вручив Його Королівська Високість принц Чарльз, йдеться на офіційній сторінці королівської родини у Тwitter.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 ноября 2018 г.

Джеймс Г’ю Келам Лорі — британський актор, професійний піаніст, сценарист, режисер, продюсер, письменник та співак, популярність якому принесли, насамперед, ролі в британських комедійних телесеріалах “Чорна Гадюка”, “Шоу Фрая та Лорі” і “Дживс і Вустер” у співпраці з його товаришем Стівеном Фраєм, а також головна роль в американському телесеріалі “Доктор Хаус”. За роль доктора Хауса у 2005 та 2006 роках був нагороджений премією “Золотий глобус”.

28 січня 2007 року отримав премію Гільдії кіноакторів США за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

У січні 2009 року став переможцем у номінації “Улюблений драматичний актор на ТБ” (англ. Favorite TV DRAMA ACTOR) на People’s Choice Awards 2009.

У серпні 2010 року очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, що знімалися в американських драматичних телесеріалах.

У 2011 році включений до Книги рекордів Гіннесса як актор, що привертає до екранів телевізорів найбільшу аудиторію.

25 жовтня 2016 року одержав зірку на Голлівудській алеї слави.