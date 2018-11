Актор Г’ю Лорі став кавалером ордена Британської імперії

Британський актор Джеймс Г’ю Келам Лорі став кавалером ордена Британської імперії.

Про це повідомляє ВВС.

Нагороду йому вручив Його Королівська Високість принц Чарльз, йдеться на офіційній сторінці королівської родини у Тwitter.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3