Білий дім дозволив Пентагону залучати військових і зброю на кордоні з Мексикою

Білий дім розширив повноваження Пентагону на кордоні з Мексикою, дозволивши залучати військових для захисту прикордонників та митників, а в разі необхідності - і застосовувати зброю.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає Associated Press.

Агентство зазначає, що такі повноваження означають, що за певних обставин військових можуть послати для затримання мігрантів у разі заворушень чи застосування насильства щодо співробітників прикордонних служб.

Зі слів Меттіса, у таких випадках затримання займатиме "хвилини, а не години".

"Ми будемо інформувати вас про всі нові місії і кількість військових (відправлених до кордону), по мірі того, як будуть ухвалюватися рішення", - заявив глава Міноборони США.