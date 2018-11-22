"Богдан" представив першу українську електричну вантажівку

Першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive, представив «Богдан» у стінах луцького ДП «Автоскладальний завод №1».

Про це повідомляє прес-служба корпорації «Богдан» на офіційному сайті.

«Ця електрична техніка відповідає сучасним технічним стандартам і виготовлена згідно з європейськими екологічними нормами. Як відомо, від 2025 року у містах Євросоюзу планують заборонити рух автівкам з дизельними двигунами. Тож виробництво таких вантажівок є не просто перспективним напрямком, а й необхідністю в умовах новітнього ринку», - зауважили у корпорації.

Вироблена в Україні електромашина отримала схвальні відгуки у замовника - Banke Electromotive. Після завершення сертифікації у Данії розпочнеться її серійний випуск у рамках масштабного контракту з європейською компанією.

У корпорації наголошують, що екологічний транспорт - перспективна для України ніша, яку на теренах держави першим зайняв саме «Богдан». Українська компанія бачить перспективи у виробництві електричного спеціального транспорту для країн ЄС, які наразі проявляють чималий попит на таку екологічну техніку. У перспективі електромашинами можуть зацікавитися і українські міста, для яких питання екологічності транспорту стане визначальним.

Водночас в українській корпорації звертають увагу, що Україна поки що не виявляє значного інтересу до подібної техніки, яка в усьому світі замінює застарілі машини, що псують довкілля.

«Поки європейські компанії замовляють в українського виробника екологічні спецмашини для вивезення побутових відходів, наша власна держава пасе задніх у цьому питанні. Хоча електрична спецвантажівка від «Богдана» випереджає аналоги за характеристиками, а компанія готова виготовляти її і для українських міст», - заявили у корпорації.

Електромашина ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона працюватиме у містах Європейського Союзу. Спецмашина здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації сягає 12 років. Вантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.

Як відомо, з 2014 року компанія випускає повністю електричний автобус «А70100». Він вже зарекомендував себе на ринку ЄС та курсує дорогами Польщі. Також «Богдан Моторс» виготовив для французького виробника екологічного транспорту Bluebus 12-метрові кузови для електробусів.

Оглянути новинку приїхав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Компанію йому склали голова Волинської ОДА Олександр Савченко та директор ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний.

В присутності преси та працівників заводу чиновники оглянули виробництво тролейбусів та шкільних автобусів, а також – поспілкувалися з колективом «Богдану». Після цього слово високопосадовці та очільники підприємства поспілкувалися з пресою.

«Ми весь час говоримо про Україну, як країну аграрну. Наше міністерство переконане, що Україна може і повинна бути високотехнологічною державою. Ви бачите цей продукт. Його повністю розроблено і виготовлено в Україні. Дуже важливо, коли міста і області купують автомобільну техніку, щоб вона була українського виробництва», – заявив Володимир Омелян. Він зауважив, що «Богдан» виробляє висококласні тролейбуси та електробуси.