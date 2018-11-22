Через будинок профспілок pr-ники розірвали контракт із KFC

PR-агенція Mainstream заявила про розрив контракту із компанією YUM! Brands, офіційним представником KFC в Україні.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

"Всі прописані нами ризики та попередження, пов’язані з відкриттям ресторану в Будинку профспілок, не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв’язку з цим ми припиняємо співпрацю із компанією YUM! Brands", - зазначається в повідомленні.

Керуючий директор компанії Mainstream Світлана Свєрчкова запевнила, що агенція пам’ятає події часів Революції Гідності й шкодує, що не змогли донести до KFC значення недоторканності пам'яті про загиблих на Майдані.

"Ми пам’ятаємо та поважаємо трагічні події на Майдані. Ми брали активну участь у Революції Гідності та поділяємо прагнення нашого народу до європейського шляху розвитку. Ми просимо вибачення у всіх українців за рішення, прийняті компанією KFC. Ми шкодуємо, що так і не змогли донести до інвесторів значення недоторканності пам'яті про загиблих під час Революції Гідності", - підкреслила Свєрчкова.

Як відомо, Mainstream – незалежна PR-агенція, що працює на ринку України з 2004 року.