День зовнішньої розвідки України відзначатимуть 24 січня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування Дня зовнішньої розвідки 24 січня.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави в четвер.

"Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров'я її громадян та об'єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю: установити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня", - йдеться в повідомленні.