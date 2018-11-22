Дрогобич слід за Львовом відмовляється від пластикових пакетів

Міська влада Дрогобича Львівської області ухвалила рішення обмежити використання поліетиленових пакетів у магазинах, супермаркетах та на ринках.

Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

Згідно з рішенням виконавчого комітету міськради, торговельним мережам відтепер рекомендовано пропонувати покупцям біологічні полімерні, паперові пакети чи багаторазові торбини як альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам.

У міськраді Дрогобича планують "перевести" на екобезпечу тару спочатку супермаркети, а потім поширити цю ініціативу серед магазинів, ринків та інших суб’єктів роздрібної торгівлі. Для цього влада веде перемовини з виробником біополімерних пакетів.

"У багатьох країнах світу повністю відмовились від поліетиленового упакування. Запровадження заходів, зазначених у рішенні виконкому у Дрогобичі, стане одним із кроків до того, як покращити екологічну ситуацію у нашому місті", - зазначив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.