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Дрогобич слід за Львовом відмовляється від пластикових пакетів

22 листопада, 2018 - 22:29
Фото: Укрінформ

Міська влада Дрогобича Львівської області ухвалила рішення обмежити використання поліетиленових пакетів у магазинах, супермаркетах та на ринках.

Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

Згідно з рішенням виконавчого комітету міськради, торговельним мережам відтепер рекомендовано пропонувати покупцям біологічні полімерні, паперові пакети чи багаторазові торбини як альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам.

У міськраді Дрогобича планують "перевести" на екобезпечу тару спочатку супермаркети, а потім поширити цю ініціативу серед магазинів, ринків та інших суб’єктів роздрібної торгівлі. Для цього влада веде перемовини з виробником біополімерних пакетів.

"У багатьох країнах світу повністю відмовились від поліетиленового упакування. Запровадження заходів, зазначених у рішенні виконкому у Дрогобичі, стане одним із кроків до того, як покращити екологічну ситуацію у нашому місті", - зазначив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Джерело: День

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