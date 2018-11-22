Дипломати ЄС позитивно оцінили процес реформ в Україні

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з групою послів держав-членів ЄС, які опікуються питаннями Східного партнерства.

На зустрічі дипломати Євросоюзу схвально оцінили процес реформи в Україні, передає Урядовий портал.

«Попри війну та безпекові виклики, Україна демонструє значний прогрес у здійсненні реформ. Маю надію, що виборчий період не вплине на темп розпочатих реформ», – підкреслив Посол з особливих доручень з питань Східного партнерства Федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Томас Бухсбаум.

«Я вдячна за високу оцінку нашої роботи і переконана, що більший успіх ще попереду. Ми віримо в те, що робимо, і нині це спільний результат злагодженої роботи Президента, Уряду, Парламенту, бізнесу та громадянського суспільства», – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Офіс віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на офіційній сторінці у Facebook.

Також сторони обговорили майбутні формати співпраці у рамках Східного партнерства, процес імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, питання підготовки до засідання Ради асоціації, гендерну політику України, секторальну співпрацю України з Європейським Союзом, зокрема, інтеграцію до енергетичного та цифрового ринку ЄС, поглиблення співпраці у сфері митниці, юстиції, свободи та безпеки; оцінили стан реалізації 20 ключових завдань до 2020 р. та поділилися планами щодо відзначення 10-ї річниці заснування ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що 10-річчя Східного партнерства - своєрідний шанс надати новий імпульс цій ініціативі. «Маючи позитивний досвід формату «міністерства ЄС + 3» з питань торгівлі, на майбутнє можемо застосувати його і в інших сферах нашої співпраці, зокрема, це стосується цифрового ринку, енергетики, митної сфери», - додала вона. Окрім того, Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Україна зацікавлена в подальшій активізації багатостороннього діалогу з усіма учасниками Східного партнерства. «Неформальні Ради ЄС з галузевої співпраці – це додаткова платформа для ефективного діалогу між нами, і такий формат був би позитивним для усіх сторін», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Ініціативу започатковано 7 травня 2009 році на Празькому саміті за пропозицією Польщі та Швеції з метою поглиблення співпраці держав Східної Європи і Південного Кавказу з ЄС та оновлення договірно-правової бази відносин шляхом заміни угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму між ЄС та країнами-партнерами.