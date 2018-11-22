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Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашоггі

22 листопада, 2018 - 22:11
Фото EPA

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій стосовно 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути міжнародним.

Нагадаємо, ЄС уважно стежить за ходом розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

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