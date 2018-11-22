Комітет ВР рекомендував ухвалити Держбюджет-2019 у другому читанні

22 листопада, 2018 - 09:44
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у четвер, повідомляє Укрінформ.
"Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект за реєстраційним № 9000 за результатами розгляду ухвалити у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України", - йдеться у рішенні комітету.
Водночас профільний комітет підтримав і законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".
Джерело: Укрінформ