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Комітет ВР рекомендував ухвалити Держбюджет-2019 у другому читанні

22 листопада, 2018 - 09:44
Фото Reuters

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект за реєстраційним № 9000 за результатами розгляду ухвалити у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України", - йдеться у рішенні комітету.

Водночас профільний комітет підтримав і законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Джерело: Укрінформ

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