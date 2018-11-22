КСУ схвалює рішення щодо змін у Конституцію про курс до ЄС та НАТО

Конституційний суд України надав позитивний висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту №9037 про внесення змін до Конституції.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Конституційний суд дав позитивний висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України, які передбачають встановлення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.