Київ готовий помилувати понад 60 злочинців РФ в обмін на звільнення українських політв'язнів

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що в четвер у Мінську українська сторона знову запропонує російській здійснити процедуру звільнення українських політв'язнів у відповідь на помилування російських найманців, засуджених в Україні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо заручників, то і на Тристоронній групі, і в гуманітарній підгрупі українські представники нагадають росіянам, що ми очікуємо від них відповіді на пропозицію віддати їм російських найманців, засуджених в Україні, - в обмін на політв'язнів Кремля. Ми вже дев’ять місяців очікуємо цієї відповіді. І ми готові помилувати понад 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі", - йдеться у повідомленні Геращенко.

За її словами, українська сторона готова здійснити черговий етап звільнення "негайно і помилувати всіх, хто підпадає під дії Мінських угод, для звільнення наших".

Крім того, І.Геращенко озвучила пропозицію 27 листопада забрати засуджених ще до початку війни за вчинення кримінальних злочинів, тих, хто перебуває у тюрмах на непідконтрольній території Донбасу і хоче відбувати покарання в Україні. "Омбудсмен Л.Денісова та представники її офісу готові 27 листопада забрати цих засуджених на КПВВ, яке пропонуємо сьогодні визначити на гуманітарній групі", - додала вона.